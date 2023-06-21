Сексолог назвала причины отказа мужчин от оральных ласк партнерши

Сексолог Заулочнова: мужчины отказывают женщинам в оральных ласках из-за своих комплексов

Многие мужчины отказывают женщинам в оральных ласках из-за своих комплексов, говорит психолог-сексолог Юлия Заулочнова. Эту и другие причины отказа она назвала «Ленте.ру».

По словам сексолога, один из мужских аргументов против оральных ласк — внутренние установки. Мужчины боятся быть осмеянными со стороны других мужчин. Они уверяют себя и партнершу, что заниматься оральным сексом «не положено по статусу», «настоящие мужики таким не занимаются».

Иногда мужчины воспринимают оральные ласки как слабохарактерность и признак немускулинного поведения. Чтобы на сознательном и бессознательном уровне мужчина считал себя сильным, ему проще отказаться от орального секса с партнершей, чем воспринимать этот вид ласк как угрозу своей силе и брутальности Юлия Заулочнова психолог-сексолог

Негативный опыт также может сыграть отрицательную роль, уверяет Заулочнова. Неудача орального дебюта, высказывания партнерши, переживания по поводу своего мастерства, физиологическое неприятие кунилингуса (запах, вкус или гигиена партнерши) могут привести мужчину к полному отказу от деликатного вида ласк, добавила она.

Непонимание, как сделать партнерше приятно, также приводят к тому, что мужчина отказывается от такого вида секса, продолжила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, в этом случае мужчина не знает как подступиться к даме, не владеет анатомическими знаниями и пониманием женской физиологии.

Оральные ласки не заменят традиционный секс, при этом именно оральный контакт говорит о максимальном доверии друг другу. Ласки языком и губами способны выступить как дополнение и как способ разнообразить секс Юлия Заулочнова психолог-сексолог

Избавление от ограничивающих убеждений, изучение техник и женской анатомии, а также практика помогут мужчине наслаждаться процессом и доставлять удовольствие любимой женщине, уверяет Заулочнова.

«Все решает практика и эмоции партнерши, поскольку техника стимуляции индивидуальна. Оральные ласки — это не просто вид близости. Это возможность показать свою любовь партнеру», — подвела итог сексолог.

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