Министр спорта Дагестана раскрыл отношение к смене гражданства молодыми борцами

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов выступил против смены гражданства молодыми борцами

Министр спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов раскрыл отношение к смене гражданства молодыми российскими борцами. Об этом сообщает Metaratings.

Он выступил против этого процесса. «Они тренируются в наших залах, школах. Государство немало денег вкладывает в то, чтобы воспитать этих спортсменов. В молодых борцах мы видим перспективы», — отметил Сажидов.

Министр также подчеркнул, что не возражает против решений выступать за другую страну опытных спортсменов, которые на протяжении долгого времени не могут стать лидерами сборной России. «Таким ребятам министерство разрешает сменить гражданство, чтобы они могли вписать свои имена в историю мирового спорта», — добавил Сажидов.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.