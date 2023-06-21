Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
2:0
Завершен
Чжэн Циньвэнь
Берлин
Екатерина Александрова
Завтра
12:00 (Мск)
Кори Гауфф
Берлин
Элина Аванесян
0:0
1-й сет
live
Анна Блинкова
Берлин
Даниил Медведев
Сегодня
15:05 (Мск)
Ласло Джере
Галле
Роман Сафиуллин
0:2
Завершен
Ян-Леннард Штруфф
Галле
13:50, 21 июня 2023Спорт

Министр спорта Дагестана раскрыл отношение к смене гражданства молодыми борцами

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов выступил против смены гражданства молодыми борцами

Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Министр спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов раскрыл отношение к смене гражданства молодыми российскими борцами. Об этом сообщает Metaratings.

Он выступил против этого процесса. «Они тренируются в наших залах, школах. Государство немало денег вкладывает в то, чтобы воспитать этих спортсменов. В молодых борцах мы видим перспективы», — отметил Сажидов.

Министр также подчеркнул, что не возражает против решений выступать за другую страну опытных спортсменов, которые на протяжении долгого времени не могут стать лидерами сборной России. «Таким ребятам министерство разрешает сменить гражданство, чтобы они могли вписать свои имена в историю мирового спорта», — добавил Сажидов.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
    Путин обязал рассмотреть и принять законопроект об утилизации упаковки
    The Weeknd рассказал о готовности к критике сериала «Кумир»
    Бой Макгрегора в 2023 году оказался под угрозой срыва
    В Крыму начали готовить обращение в КС об отмене передачи полуострова УССР
    В ЕС определились с использованием замороженных активов России
    Роберт Дауни-младший вспомнил издевательства сокамерников в тюрьме
    Райффайзенбанк введет ограничения на переводы в евро
    На Украине подготовят «честный» механизм конфискации российских активов
    США пообещали заставить Россию платить за восстановление Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.