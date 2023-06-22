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09:18, 22 июня 2023Мир

МИД России оценил желание Макрона приехать на саммит БРИКС

Рябков о желании Макрона приехать на саммит БРИКС: решение о его приглашении — дело ЮАР

Фото: Aurelien Morissard / Reuters

Решение о приглашении участников на саммит БРИКС — дело принимающей стороны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Так он оценил сообщения о желании президента Франции Эммануэля Макрона приехать на мероприятие в ЮАР, передает РИА Новости.

В то же время замминистра отметил, что на саммите БРИКС неуместно присутствие глав государств, которые проводят враждебную политику в отношении Москвы. По словам Рябкова, Россия донесла эту позицию до ЮАР.

Ранее инициативу лидера Франции прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она призвала Париж разъяснить Москве цель и причину возможного визита Макрона в ЮАР.

О том, что французский лидер попросил своего коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу разрешить ему в августе приехать на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, стало известно 12 июня. По данным источников в Елисейском дворце, главы двух стран обсудили этот вопрос в ходе телефонных переговоров 3 июня.

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    Полина Матюхина
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