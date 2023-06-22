Женщина покрасила волосы в салоне красоты и расплакалась на камеру

Блогершу Лорен Такко покрасили в синий вместо оттенка блонд за пять часов

Блогерша Лорен Такко покрасила волосы в салоне красоты и расплакалась на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом laurentacco рассказала, что хотела осветлить передние пряди и подкрасить корни. По ее словам, она провела в парикмахерской пять часов, в течение которых стилист использовал специальный тонер. Как утверждает Такко, сначала мастер заверил ее, что данное средство придаст волосам желаемый цвет пепельного блонда, однако они стали синими.

Затем блогерша уточнила, что парикмахер использовал другой продукт для локонов, чтобы нейтрализовать получившийся оттенок, и показала результат на камеру. В ролике видно, что прическа Такко приобрела темный каштановый цвет. «После этого я расплакалась прямо в кресле и ушла, не дав возможности завершить укладку», — призналась женщина.

Поклонники возмутились работой стилиста в комментариях под постом. «Я бы за это ничего не заплатила», «Нужно, чтобы вам сделали полный возврат средств! Процедура должна была быть намного проще, а в итоге все усложнили», — высказались они.

В апреле блогерша раскрыла необычный метод окрашивания волос и подверглась критике в сети. Инфлюэнсерша нанесла красящее средство для волос на плоскую расческу и распределила его по всей длине, начиная от середины. В ролике видно, что локоны Чини приобрели неравномерный ярко-рыжий цвет.