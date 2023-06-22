Стали известны результаты проверки МОК в отношении Исинбаевой

NTB: Елена Исинбаева сможет остаться членом МОК после проверки

Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) завершил проверку в отношении члена организации, двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом стало известно NTB.

По информации источника, Исинбаева сможет остаться членом МОК, несмотря на связь с российской армией. «Вся необходимая работа выполнена», — прокомментировал информацию директор по коммуникациям комитета Марк Адамс.

21 июня о проверке сообщил Адамс. Он рассказал, что будут рассмотрены поддержка боевых действий и контрактные обязательства с военными структурами.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с ВС РФ или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.