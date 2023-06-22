Махачева номинировали на звание лучшего бойца года

Ислама Махачева номинировали на премию ESPY Awards как лучшего бойца 2023 года

Российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева номинировали на премию ESPY Awards. Об этом сообщается на сайте ESPN.

В число претендентов на звание лучшего бойца 2023 года вошли четыре спортсмена. В список также попали британец Леон Эдвардс, американец Джон Джонс и самая титулованная девушка-боец UFC бразильянка Аманда Нуньес.

По итогам 2022 года Махачев попал в список десяти лучших бойцов смешанного стиля (ММА) по версии американского журнала Sports Illustrated. Россиянин расположился на второй строчке. Его соотечественник-тяжеловес Сергей Павлович стал седьмым. Возглавил рейтинг австралиец Александр Волкановски.

Махачев — обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. На счету 31-летнего россиянина 24 победы при одном поражении. В предыдущем бою 12 февраля он победил Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский титул.