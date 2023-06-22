Махачева номинировали на звание лучшего бойца года
Российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева номинировали на премию ESPY Awards. Об этом сообщается на сайте ESPN.
В число претендентов на звание лучшего бойца 2023 года вошли четыре спортсмена. В список также попали британец Леон Эдвардс, американец Джон Джонс и самая титулованная девушка-боец UFC бразильянка Аманда Нуньес.
По итогам 2022 года Махачев попал в список десяти лучших бойцов смешанного стиля (ММА) по версии американского журнала Sports Illustrated. Россиянин расположился на второй строчке. Его соотечественник-тяжеловес Сергей Павлович стал седьмым. Возглавил рейтинг австралиец Александр Волкановски.
Махачев — обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. На счету 31-летнего россиянина 24 победы при одном поражении. В предыдущем бою 12 февраля он победил Волкановски единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский титул.