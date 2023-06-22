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12:43, 22 июня 2023Россия

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об ударе по Чонгарскому мосту

Песков не стал комментировать обстрел Чонгарского моста со стороны Украины

Кадр: телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обстрел Чонгарского моста со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

«Нет, это вопрос в министерство обороны», — переадресовал просьбу журналистов Песков.

Ранее стало известно, что на осколках ударившей по Чонгарскому мосту ракеты увидели французскую маркировку. На кадрах с места инцидента видно часть снаряда с маркировкой компании MBDA, которая производит более 20 наименований ракет различного класса с широким спектром применения.

Удар по Чонгарскому мосту, соединяющему полуостров Чонгар в Херсонской области с Джанкойским районом Крыма, был нанесен утром 22 июня. По словам временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо, за атакой стоят Вооруженные силы Украины.

В свою очередь, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, пообещал продолжить работу киевских силовиков. По его словам, дальнейшие действия будут предприняты в рамках планомерной работы.

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    Зураб Дарахвелидзе
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