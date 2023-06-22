Опубликована сводка об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ за 21 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах за 21 июня он сообщил в своем Telegram-канале.

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В Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Журавлевка, Щетиновка и Наумовка, а также хутор Нехотеевка, где было зафиксировано десять прилетов. «Также противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства», — написал он и добавил, что в результате случившегося никто не пострадал.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраины хутора Старый и села Тишанка, также ВСУ сбросили две гранаты с БПЛА. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе зафиксировано 33 прилета снарядов противника. Атаковали следующие населенные пункты: села Сподарюшино, Глотово и Козинка, хутор Понури.

В течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. 13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет дальнобойные орудия ВСУ.