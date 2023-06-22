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12:52, 22 июня 2023Россия

Опубликована сводка об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ за 21 июня
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах за 21 июня он сообщил в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Журавлевка, Щетиновка и Наумовка, а также хутор Нехотеевка, где было зафиксировано десять прилетов. «Также противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства», — написал он и добавил, что в результате случившегося никто не пострадал.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраины хутора Старый и села Тишанка, также ВСУ сбросили две гранаты с БПЛА. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе зафиксировано 33 прилета снарядов противника. Атаковали следующие населенные пункты: села Сподарюшино, Глотово и Козинка, хутор Понури.

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В течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. 13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет дальнобойные орудия ВСУ.

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    Евгения Куликова
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