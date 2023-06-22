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14:03, 22 июня 2023Мир

Посол США оценила решение суда признать законным продление ареста Гершковичу

Посол США Трейси: Вашингтон разочарован решением Мосгорсуда относительно Гершковича

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Вашингтон разочаровал тот факт, что Мосгорсуд в четверг, 22 июня, признал законным решение о продлении срока ареста американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу по делу о шпионаже. С таким заявлением после заседания выступила посол США в Москве Линн Трейси, ее цитирует РИА Новости.

«Мы крайне разочарованы отказом», — заявила дипломат, отметив, что несмотря на отсутствие возможности поговорить с Эваном напрямую, ей все же удалось увидеться с ним в зале суда.

Трейси также раскритиковала власти РФ, обвинив их в несоблюдении обязательств по консульской конвенции с США: по ее словам, у американских дипломатов нет доступа к задержанному.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста американскому журналисту Эвану Гершковичу. Отмечалось, что его оставили в московском СИЗО еще на три месяца.

23 мая Лефортовский районный суд Москвы продлил до 30 августа арест Гершковичу по ходатайству следствия.

Сам сотрудник WSJ отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность. Адвокат журналиста рассказала, что подзащитный, находясь в СИЗО «Лефортово», не жалуется на здоровье и проводит много времени за чтением.

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В отношении сотрудника СМИ возбудили дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию Соединенных Штатов собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

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