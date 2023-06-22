МИД России обвинил США в плагиате нового формата ДСНВ

Замглавы МИД России Рябков обвинил США в плагиате нового формата ДСНВ со странами СБ ООН

США занялись плагиатом идеи России по новому формату Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с участием ядерных держав Совета Безопасности (СБ) ООН. В этом Вашингтон обвинил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы несколько лет назад подчеркнули, что вплотную приблизился момент, за которым любые переговоры о контроле за стратегическими наступательными вооружениями должны, по крайней мере, учитывать потенциалы ближайших союзников США по НАТО, крупнейших ядерных держав после России и США», — отметил дипломат.