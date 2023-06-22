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11:49, 22 июня 2023Мир

МИД России обвинил США в плагиате нового формата ДСНВ

Замглавы МИД России Рябков обвинил США в плагиате нового формата ДСНВ со странами СБ ООН
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

США занялись плагиатом идеи России по новому формату Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с участием ядерных держав Совета Безопасности (СБ) ООН. В этом Вашингтон обвинил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Мы несколько лет назад подчеркнули, что вплотную приблизился момент, за которым любые переговоры о контроле за стратегическими наступательными вооружениями должны, по крайней мере, учитывать потенциалы ближайших союзников США по НАТО, крупнейших ядерных держав после России и США», — отметил дипломат.

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    Семен Александров
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