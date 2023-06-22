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12:37, 22 июня 2023Мир

Рябков рассказал о ситуативных сигналах между США и Россией

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о ситуативных сигналах между США и РФ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США и Россия периодически обмениваются ситуативными сигналами. В целом диалог Вашингтона и Москвы касается конкретики функционирования российского дипприсутствия в Соединенных Штатах и американского присутствия в РФ, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам дипломата, американская сторона не готова к «серьезному обсуждению каких-либо сюжетов». «Они отказываются даже своих представителей направлять в Российскую Федерацию, как они это утверждают, по принципиальным мотивам», — добавил он.

При этом Рябков отметил, что Москва располагает достаточным количеством каналов, чтобы передавать США демарши и сигналы. «И мы надеемся, что ответственные лица в Вашингтоне, те, от кого зависит принятие тех или иных решений в этом государстве, они все-таки внимательно относятся к тем сигналам, которые слышат от нас», — сказал замглавы МИД.

Ранее Рябков заявил, что оснований для оптимизма в диалоге с США по стратегической стабильности нет. Замминистра отметил, что никаких дополнительных сигналов из Вашингтона российская страна не получала. Он добавил, что в ходе закрытых контактов разного уровня были призывы к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Москва свою позицию на этот счет США представила.

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    Виктория Кондратьева
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