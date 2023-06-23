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10:13, 23 июня 2023Спорт

Сестра Роналду объяснила отказ футболиста от алкоголя

Сестра Роналду заявила, что футболист отказался от алкоголя, чтобы не быть похожим на отца

Фото: Paul Childs / Reuters

Кати Авейру, сестра португальского футболиста Криштиану Роналду, объяснила отказ спортсмена от алкоголя. Она рассказала об этом в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что он не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю, — и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного», — заявила Авейру. Она отметила, что ее брат смог стать победителем, несмотря на все неудачи, окружавшие его.

Ранее Роналду поделился эмоциями после мирового рекорда по матчам за сборную Португалии. Он заявил, что у победы в его 200-м матче за национальную команду особый вкус. «Завершить его победным голом — я не мог ждать большего. Это было великолепно и незабываемо», — отметил португалец.

20 июня Роналду вышел на поле в матче Португалии и Исландии в четвертом туре квалификации Евро-2024. На 89-й минуте он забил мяч и принес команде победу. Перед игрой с исландцами 38-летнему нападающему был вручен сертификат Книги рекордов Гиннесса.

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    Дарья Коршунова
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