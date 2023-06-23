В США исключили вступление Украины в НАТО во время конфликта

Зампомощника госсекретаря США: Украина не сможет вступить в НАТО во время конфликта

Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО во время конфликта. При этом альянс предоставит Киеву всю необходимую поддержку для проведения реформ, чтобы государство смогло в будущем присоединиться к блоку, пишут «Известия».

«Союзники подтвердят заявление саммита в Бухаресте о том, что Украина станет членом НАТО, но по некоторым важным направлениям мы готовы пойти и дальше», — отметил он во время слушаний комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса.

Как подчеркивается, позицию по данному вопросу планируют огласить участники саммита НАТО в Вильнюсе. Мероприятие пройдет 11-12 июля.

Дуглас Джонс уточнил, что в ближайшее время будет увеличена невоенная помощь Киеву по линии НАТО. Также будет проработан беспрецедентный пакет долгосрочной поддержки государства.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает получить приглашение по вступлению в НАТО с «открытой датой» на предстоящем саммите в Вильнюсе. По его словам, неспособность блока принять «сильное» решение деморализует украинцев.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предстоящий саммит в Вильнюсе коснется темы многолетней программы военной поддержки Украины, сделав ее ближе к Североатлантическому альянсу.

При этом обозреватель издания Foreign Policy Анчал Вохра сообщила, что руководство блока не станет приглашать Украину вступить в альянс на ежегодном саммите.