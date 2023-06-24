Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 24 июня 2023Россия

Чеченскую колонну заметили в нескольких километрах от Ростова-на-Дону

Бойцы «Ахмата» прибыли в город Аксай, расположенный в 20 километрах от Ростова-на-Дону

Кадр: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Бойцы отряда специального назначения «Ахмат» были замечены в городе Аксай, расположенном в Аксайском районе Ростовской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Спецназ "Ахмат" Росгвардии по Чеченской Республике прибыл в город Аксай в нескольких километрах от Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Административный центр Аксайского района Аксай расположен в 20 километрах от Ростова-на-Дону и фактически примыкает к восточной окраине крупнейшего города на юго-западе России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. «Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» – подчеркнул глава региона. Их колонна, которая направлялась в сторону Ростова-на-Дону, попала на видео.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по тыловым лагерям группировки, и пригрозил применить в ответ силу. Позже в отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и пообещал им неминуемое наказание.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров назвал Пригожина предателем, стычки в Ростове и взрывы в Воронеже: что происходит вокруг мятежа ЧВК «Вагнер»?
    Чеченскую колонну менее чем в ста километрах от Ростова-на-Дону сняли на видео
    В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа
    США обсудили с ЕС и странами G7 ситуацию в России
    Власти сообщили о продвижении техники ЧВК «Вагнер» по Липецкой области
    Тренер назвала пять эффективных упражнений из положения лежа
    В Госдуме заявили о возможности бойцов ЧВК «Вагнер» избежать наказания
    Стало известно о блокировке сайтов изданий главы ЧВК «Вагнер» Пригожина
    Чеченскую колонну заметили в нескольких километрах от Ростова-на-Дону
    В Роскомнадзоре объяснили блокировку сообщества ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.