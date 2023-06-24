Чеченскую колонну заметили в нескольких километрах от Ростова-на-Дону

Бойцы «Ахмата» прибыли в город Аксай, расположенный в 20 километрах от Ростова-на-Дону

Бойцы отряда специального назначения «Ахмат» были замечены в городе Аксай, расположенном в Аксайском районе Ростовской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Спецназ "Ахмат" Росгвардии по Чеченской Республике прибыл в город Аксай в нескольких километрах от Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Административный центр Аксайского района Аксай расположен в 20 километрах от Ростова-на-Дону и фактически примыкает к восточной окраине крупнейшего города на юго-западе России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. «Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» – подчеркнул глава региона. Их колонна, которая направлялась в сторону Ростова-на-Дону, попала на видео.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по тыловым лагерям группировки, и пригрозил применить в ответ силу. Позже в отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и пообещал им неминуемое наказание.