Воздушная тревога снова объявлена в нескольких областях Украины

В четырех областях на юге Украины вновь объявили воздушную тревогу

Ранним утром 24 июня воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины второй раз за ночь. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы тревоги раздались в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Согласно данным украинского Минцифры, тревога в регионах была объявлена в промежутке с 5:35 по 5:36 мск. Подробности не приводятся, официальных комментариев от властей региона в настоящее время не поступало.

Ранее сообщалось, что в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Также сообщалось, что на месте взрывов в Харькове произошел пожар. Взрывы подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов, призвав население оставаться в укрытиях. Отмечается также, что в Киеве и Киевской области сработали системы ПВО.