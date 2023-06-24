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11:23, 24 июня 2023Спорт

Украинский боксер высказался о проведении боя с Биволом

Украинский боксер Гвоздик заявил, что для него не будет проблемой избить Бивола на ринге

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинский боксер Александр Гвоздик высказался о проведении боя с россиянином Дмитрием Биволом. Слова спортсмена приводит Pro Box TV.

«У нас будет бой — это не проблема для меня. Я попытаюсь избить его и нанести ущерб для здоровья. Я не думаю, что это будет проблемой», — заявил Гвоздик.

14 июня украинец также заявил о желании встретиться на ринге с россиянином Артуром Бетербиевым. Он отметил, что рассчитывает на оба поединка.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Всего в активе Бивола 21 победа и ни одного поражения. На счету Гвоздика 19 побед и одно поражение.

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    Андрей Стрельцов
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