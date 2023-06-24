Власти ответили на сообщения об участии Дюмина в переговорах с Пригожиным

Сообщения об участии Дюмина в переговорах с Пригожиным опровергли

Пресс-служба правительства Тульской области опровергла сообщения об участии губернатора Алексея Дюмина в переговорах с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об урегулировании мятежа, предпринятого бойцами частной военной компании. Об этом сообщает ТАСС.

Версии об участии Дюмина в этих переговорах появились в ряде Telegram-каналов вечером 24 июня на фоне заявлений об урегулировании и окончании мятежа.

Согласно версии пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко, переговоры с Пригожиным вел лично белорусский лидер по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным. О том, что посредником в переговорах был Лукашенко, позднее заявил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, глава Белоруссии сам предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика, так как давно знаком с Пригожиным.

В свою очередь Пригожин в сообщении об окончании мятежа не уточнял, с кем он вел переговоры и вел ли их вообще, подчеркнув, что отводит отправившиеся в сторону Москвы колонны с техникой и бойцами ЧВК «согласно плану».

Алексей Дюмин занимает должность губернатора Тульской области с 2016 года, но более известен как кадровый военный: он служил в ФСО и Службе безопасности президента, возглавлял штаб Сухопутных войск и командовал Силами специальных операций. Имеет звание генерал-полковник.