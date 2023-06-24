Глушаков рассказал о русском менталитете осужденного иностранца из «Спартака»

Футболист Глушаков заявил, что у нападающего «Спартака» Квинси Промеса русский менталитет

Российский футболист Денис Глушаков рассказал о русском менталитете иностранного нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, осужденного за нападение на двоюродного брата. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Глушаков заявил, что голландскому футболисту должно нравиться в России. «Любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень. Никогда не убегал и парился нормально», — рассказал он. Спортсмен добавил, что готов снова пригласить Промеса в баню.

19 июня суд Амстердама заочно приговорил Промеса к 1,5 года тюремного заключения. Игрока признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. В настоящее время футболист находится в Москве.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он и Глушаков выступали за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.