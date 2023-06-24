Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Вероника Кудерметова
Сегодня
13:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Берлин
Даниил Медведев
0:2
Завершен
Роберто Баутиста-Агут
Галле
Хэрриет Дарт
1:2
Завершен
Анастасия Потапова
Бирмингем
Элина Аванесян
Сегодня
11:30 (Мск)
Донна Векич
Берлин
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Таллон Грикспор
Галле
08:00, 24 июня 2023Спорт

Глушаков рассказал о русском менталитете осужденного иностранца из «Спартака»

Футболист Глушаков заявил, что у нападающего «Спартака» Квинси Промеса русский менталитет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футболист Денис Глушаков рассказал о русском менталитете иностранного нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, осужденного за нападение на двоюродного брата. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Глушаков заявил, что голландскому футболисту должно нравиться в России. «Любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень. Никогда не убегал и парился нормально», — рассказал он. Спортсмен добавил, что готов снова пригласить Промеса в баню.

19 июня суд Амстердама заочно приговорил Промеса к 1,5 года тюремного заключения. Игрока признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. В настоящее время футболист находится в Москве.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он и Глушаков выступали за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин сообщил об усилении мер безопасности в Москве
    Стало известно о массированном ударе российской армии по Украине
    Обстановку в Москве оценили
    Частые звонки с предложением кредитов объяснили
    Силовики вошли в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге
    В ЛНР заявили об участии украинских женщин в штурмовых отрядах ВСУ
    Роспотребнадзор рассказал о новых вспышках Эболы
    Появились данные о неизвестных людях в камуфляже в Ростове-на-Дону
    В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия на выходные
    В Воронежской области призвали граждан воздержаться от поездок
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.