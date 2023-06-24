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14:55, 24 июня 2023Спорт

Голкипер сборной России рассказал о преимуществах подхода Карпина

Голкипер сборной России Ломаев описал подход Карпина словами «с ним не ощущаешь дистанцию»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Голкипер сборной России по футболу Иван Ломаев рассказал о преимуществах подхода главного тренера команды Валерия Карпина. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Ты не ощущаешь ту дистанцию с тренером, как это обычно бывает. Карпин максимально ее сокращает. Кому‑то нравится, кому‑то нет. Допустим, я поддерживаю принципы и Карпина, и [Игоря] Осинькина», — описал подход тренера Ломаев.

25 марта бывший футболист сборной России Андрей Кобелев раскритиковал Карпина. Недовольство бывшего тренера «Динамо» вызвало интервью специалиста, в котором тот признался, что не держится за место в сборной.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. Кроме того, в марте 2022 года специалист занял пост главного тренера в «Ростове». Ранее он уже работал в клубе с 2017 по 2021 год.

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    Ксения Курашкина
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