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15:38, 24 июня 2023Спорт

Нурмагомедов пожурил брата Умара в социальных сетях

Хабиб Нурмагомедов посоветовал брату Умару учить английский язык

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пожурил двоюродного брата Умара в социальных сетях. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Экс-чемпион опубликовал фрагмент интервью брата на английском языке и сопроводил его подписью. «Учи английский уже. Самому стыдно))» — посоветовал Нурмагомедов.

14 сентября прошлого года сообщалось, что Умар подписал новый контракт с организацией на несколько поединков. «Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал боец.

В прошлый раз россиянин выходил в октагон 26 июня 2022 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тогда он единогласным решением судей победил американца Нэйта Манесса.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.

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    Андрей Стрельцов
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