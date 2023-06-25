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14:28, 25 июня 2023Мир

Австрия усилила меры безопасности на фоне событий в России

Канцлер Австрии Нехаммер: власти усилили меры безопасности на фоне ситуации в России

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Австрии приняли решение повысить безопасность некоторых объектов и «чувствительность органов безопасности» на территории республики на фоне ситуации в России. Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер написал в своем Twitter.

В публикации отмечается, что власти пришли к такому решению после консультаций кризисного кабинета правительства, и оно было принято несмотря на то, что «события в России являются внутренним делом России».

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в постоянном обмене мнениями с нашими международными партнерами, чтобы действовать скоординировано», — добавил Нехаммер.

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23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении него возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа, а Минобороны опровергло его заявления о нанесении удара.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.

Вечером того же дня Пригожин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.

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    Сергей Истомин
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