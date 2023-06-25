Блинкен ответил на вопрос о диктатуре в Китае
Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал опровергать слова президента Джо Байдена, который ранее назвал диктатором главу КНР Си Цзиньпина. Он ответил на вопрос о том, разделяет ли он позицию главы государства, в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.
Блинкен заявил, что президент США говорит открыто и прямо и выступает от лица всех граждан. Он добавил, что работает на Байдена более 20 лет.
«Когда речь идет о Китае, абсолютно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам», — добавил Блинкен.
21 июня Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Он добавил, что Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, не владея информацией об отклонении объекта от курса. При этом Байден прокомментировал визит Блинкена в Пекин с 18 по 19 июня и заявил, что отношения США и Китая находятся на «правильном пути».
Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что слова Байдена чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета и открытой политической провокацией. Она подчеркнула, что Пекин «выражает острое недовольство и решительный протест».
22 июня Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином и уверенность в том, что его заявление не повлияет на отношения США и Китая.