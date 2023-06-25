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17:06, 25 июня 2023Мир

Блинкен ответил на вопрос о диктатуре в Китае

Энтони Блинкен не стал опровергать слова Байдена, назвавшего главу КНР диктатором

Фото: Leah Millis / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал опровергать слова президента Джо Байдена, который ранее назвал диктатором главу КНР Си Цзиньпина. Он ответил на вопрос о том, разделяет ли он позицию главы государства, в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

Блинкен заявил, что президент США говорит открыто и прямо и выступает от лица всех граждан. Он добавил, что работает на Байдена более 20 лет.

«Когда речь идет о Китае, абсолютно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам», — добавил Блинкен.

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21 июня Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Он добавил, что Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, не владея информацией об отклонении объекта от курса. При этом Байден прокомментировал визит Блинкена в Пекин с 18 по 19 июня и заявил, что отношения США и Китая находятся на «правильном пути».

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что слова Байдена чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета и открытой политической провокацией. Она подчеркнула, что Пекин «выражает острое недовольство и решительный протест».

22 июня Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином и уверенность в том, что его заявление не повлияет на отношения США и Китая.

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    Сергей Истомин
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