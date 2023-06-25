Блинкен ответил на вопрос о диктатуре в Китае

Энтони Блинкен не стал опровергать слова Байдена, назвавшего главу КНР диктатором

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал опровергать слова президента Джо Байдена, который ранее назвал диктатором главу КНР Си Цзиньпина. Он ответил на вопрос о том, разделяет ли он позицию главы государства, в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

Блинкен заявил, что президент США говорит открыто и прямо и выступает от лица всех граждан. Он добавил, что работает на Байдена более 20 лет.

«Когда речь идет о Китае, абсолютно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам», — добавил Блинкен.

21 июня Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Он добавил, что Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, не владея информацией об отклонении объекта от курса. При этом Байден прокомментировал визит Блинкена в Пекин с 18 по 19 июня и заявил, что отношения США и Китая находятся на «правильном пути».

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что слова Байдена чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета и открытой политической провокацией. Она подчеркнула, что Пекин «выражает острое недовольство и решительный протест».

22 июня Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином и уверенность в том, что его заявление не повлияет на отношения США и Китая.

