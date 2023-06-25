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17:59, 25 июня 2023Спорт

Стало известно о возможном переезде «Вашингтона» с Овечкиным в другой штат

The Washington Post: «Вашингтон» с капитаном Овечкиным может переехать в штат Вирджиния

Фото: Charles LeClaire-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» может переехать в другой штат. Об этом стало известно The Washington Post.

Как сообщает источник, владелец команды — компания Monumental Sports & Entertainment — ведет переговоры с властями штата Вирджиния. Отмечается, что в Северную Вирджинию могут переехать как хоккейная, так и баскетбольные команды «Вашингтон Уизардс» и «Вашингтон Мистикс», также принадлежащие холдингу.

За «Вашингтон» играют три российских хоккеиста. В составе команды выступают защитник Александр Алексеев, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, который является капитаном.

В сезоне-2022/2023 столичный клуб не смог выйти в плей-офф НХЛ. Команда не сыграла на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

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