Блинкен отказался отвечать на вопрос о данных США про планы ЧВК «Вагнер»

Госсекретарь Блинкен отказался комментировать наличие у США данных о планах ЧВК «Вагнер»

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать сообщения о том, что у американских спецслужб были данные о планах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду комментировать вопросы разведки. Могу только сказать, что для многих уже много месяцев эта напряженность не была секретом», — сказал он.

Блинкен также заявил, что это была «поднимающаяся буря».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что разведка США еще в середине июня получила данные, указывающие на подготовку ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к мятежу. Как писала газета The New York Times, в США решили не предавать полученные данные огласке из-за опасений в обвинении в организации госпереворота со стороны Москвы. Журналисты отметили, что в Вашингтоне не хотели помогать российским властям.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.