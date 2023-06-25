Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 25 июня 2023Мир

Блинкен отказался отвечать на вопрос о данных США про планы ЧВК «Вагнер»

Госсекретарь Блинкен отказался комментировать наличие у США данных о планах ЧВК «Вагнер»

Фото: Leah Millis / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать сообщения о том, что у американских спецслужб были данные о планах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду комментировать вопросы разведки. Могу только сказать, что для многих уже много месяцев эта напряженность не была секретом», — сказал он.

Блинкен также заявил, что это была «поднимающаяся буря».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что разведка США еще в середине июня получила данные, указывающие на подготовку ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к мятежу. Как писала газета The New York Times, в США решили не предавать полученные данные огласке из-за опасений в обвинении в организации госпереворота со стороны Москвы. Журналисты отметили, что в Вашингтоне не хотели помогать российским властям.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме не увидели причин для запрета ЧВК «Вагнер»
    Десятки бойцов ЧВК «Вагнер» с оружием сдались полиции во время отхода колонн
    Эксперт посоветовала заменить обычные тренировки на нейрофитнес
    Министр обороны Украины назвал завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ
    В Германии назвали причину завершения мятежа ЧВК «Вагнер»
    Блинкен отказался отвечать на вопрос о данных США про планы ЧВК «Вагнер»
    В Госдуме указали на необходимость закона для регулирования деятельности ЧВК
    Лукашенко и Путин поговорили по телефону
    Стало известно о состоянии здания «Ростелекома» в Ростове-на-Дону после стрельбы
    На мосту под Энергодаром произошел взрыв
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.