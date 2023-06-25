В крымском клубе отреагировали на призыв Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА

В «Севастополе» назвали призыв Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА чушью

В «Севастополе» отреагировали на призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Россию из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает Sport24.

«Позиция клуба такова: мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. То, что говорит УАФ — полная пурга и чушь, не только я ожидал от них подобного», — заявил генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый.

Ранее УАФ направила письмо ФИФА и УЕФА с просьбой исключить Российский футбольный союз из состава организаций. Украинскую сторону возмутили попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в регулярные национальные чемпионаты России.

6 июня ТАСС сообщил, что «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили лицензии для участия во Второй лиге в сезоне-2023/2024. Команды выступят в группе Б.

Решением УЕФА от 2014 года крымские клубы выступают в отдельной лиге — чемпионате Крыма. Командам запрещено участвовать в турнирах Российского футбольного союза.