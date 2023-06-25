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23:43, 25 июня 2023Бывший СССР

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Сумской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях страны.

24 июня сообщалось, что в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Также сообщалось, что на месте взрывов в Харькове произошел пожар.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Также украинский лидер отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил политик.

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    Марина Совина
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