В России отреагировали на сообщения об осведомленности США в подготовке мятежа

Сенатор Джабаров заявил, что США могли знать о подготовке ЧВК «Вагнер» к мятежу

У США очень много информаторов, поэтому сообщения об их осведомленности в подготовке частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» к мятежу могут соответствовать действительности. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что разведка США еще в середине июня получила данные, указывающие на то, что ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина готовится к мятежу.

В свою очередь, газета The New York Times утверждает, что в США решили не предавать полученные данные огласке, так как опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Кроме того, как отмечают журналисты, в Вашингтоне не хотели помогать российским властям.

«Я не исключаю возможности, что американцы могли получить такого рода информацию. У них очень много агентуры, действующей в зоне СВО. Поэтому я не исключаю того, что американские информаторы есть и в окружении Евгения Пригожина», — сказал Джабаров.

При этом сенатор отметил, что, даже получив такую информацию, США не подумали проинформировать об этом руководство России.

«Для сравнения, когда несколько лет назад готовился военный переворот в Турции, мы предупредили [турецкого лидера Реджепа Тайипа] Эрдогана о подготовке, и попытка переворота была пресечена. Иначе этот переворот посеял бы только хаос», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Если бы мятеж «Вагнера» удался, то это тоже бы привело к хаосу Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Американцам только это и требовалось получить от ситуации. Поэтому пусть это останется на их совести. Мы не рассчитываем на их помощь, зная, что в тяжелый момент они не просто руку не протянут, а скорее подтолкнут. Мы примем это к сведению», — заключил Джабаров.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК.

После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.