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14:46, 25 июня 2023Россия

Путин заявил о недопустимости ущерба соцобязательствам из-за производства оружия

Путин сделал заявление о наращивание производства вооружений и социальных обязательствах

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сделал заявление о наращивание темпов вооружений. Оно прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам президента, недопустимо, чтобы наращивание темпов производства вооружений для специальной военной операции (СВО) шло в ущерб социальным обязательствам перед гражданами. Повышение обороноспособности, по мнению президента, не должно влиять на экономику, которая является основой всего.

Президент рассказал, что постоянно обсуждает с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса вопросы связанные с производством вооружений и отметил, что уделяет спецоперации первостепенное внимание.

Ранее 25 июня сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» заявил, что слова президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского о ядерной угрозе, якобы исходящей от России, являются бурным потоком сознания.

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