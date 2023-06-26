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11:40, 26 июня 2023Спорт

Россиянин Хачанов назвал величайшего теннисиста в истории

Россиянин Карен Хачанов назвал Роджера Федерера величайшим теннисистом в истории

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Россиянин Карен Хачанов назвал величайшего теннисиста в истории. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Хачанов заявил, что серб Новак Джокович вышел вперед по количеству побед на турнирах Большого шлема, но при этом нельзя списывать со счетов испанца Рафаэля Надаля. «Но лично для меня номер один — это Роджер Федерер. У него все сложилось: великолепный игрок, семьянин, отлично выглядит, остроумен. Не знаю ни одного человека, у кого были бы какие-то претензии к швейцарцу. Все воспринимают его однозначно позитивно», — отметил он.

11 июня Джокович в третий раз выиграл «Ролан Гаррос». Этот титул стал для него рекордным 23-м на турнирах «Большого шлема».

Федерер, завершивший карьеру осенью 2022 года, 20 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема». Также в его активе золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и серебро Игр-2012 в одиночном разряде.

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