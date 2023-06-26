Российский теннисист пропустит Уимблдон из-за проблем с визой

Российский теннисист Павел Котов пропустит Уимблдон-2023 из-за проблем с визой

Российский теннисист Павел Котов пропустит Уимблдон-2023. Об этом сообщается на сайте турнира.

Согласно официальному протоколу, Котов снялся с квалификационных соревнований из-за проблем с визой. Его место в турнирной сетке займет аргентинец Хуан Пабло Фикович. 24-летний Котов занимает 116-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее с Уимблдона снялся еще один россиянин, Карен Хачанов. Причиной стал стрессовый перелом.

Основные соревнования Уимблдона пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Организаторы допустили к участию в турнире российских и белорусских теннисистов, подписавших «декларацию о нейтралитете».