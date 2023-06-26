Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Жаклин Кристиан
0:2
Завершен
Варвара Грачёва
Бад-Хомбург
Дарья Касаткина
Сегодня
16:00 (Мск)
Ангелина Калинина
Истбурн (ж)
Евгений Донской
Сегодня
17:30 (Мск)
Томас Барриос-Вера
Уимблдон — квалификация (м)
Камила Джорджи
Завтра
12:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Истбурн (ж)
Маттия Беллуччи
Сегодня
17:30 (Мск)
Иван Гахов
Уимблдон — квалификация (м)
13:52, 26 июня 2023Спорт

Российский теннисист пропустит Уимблдон из-за проблем с визой

Российский теннисист Павел Котов пропустит Уимблдон-2023 из-за проблем с визой
Павел Котов

Павел Котов. Фото: Christoffer Borg Mattisson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский теннисист Павел Котов пропустит Уимблдон-2023. Об этом сообщается на сайте турнира.

Согласно официальному протоколу, Котов снялся с квалификационных соревнований из-за проблем с визой. Его место в турнирной сетке займет аргентинец Хуан Пабло Фикович. 24-летний Котов занимает 116-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее с Уимблдона снялся еще один россиянин, Карен Хачанов. Причиной стал стрессовый перелом.

Основные соревнования Уимблдона пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Организаторы допустили к участию в турнире российских и белорусских теннисистов, подписавших «декларацию о нейтралитете».

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    В российском городе возобновил деятельность штаб ЧВК «Вагнер»
    Евросоюз ввел новые санкции против Ирана
    Стая мангустов спасла сородича от огромного орла
    В Петербурге девятиклассники массово отравились после выпускного в ресторане
    В Подмосковье врачи спасли женщину после клинической смерти
    В Северной Корее прошел крупнейший митинг за «уничтожение империи США»
    Известный украинский блогер переехал в Польшу и пожаловался на стоимость жилья
    Убившего из арбалета «колбасного короля» Мавриди приговорили к 20 годам колонии
    Массовая драка мигрантов в Новой Москве попала на видео
    В США рассказали о возможностях беспилотного «Жнеца»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.