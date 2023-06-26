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14:36, 26 июня 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о правильном питании в офисе

Нутрициолог Елена Свиридова призвала брать еду из дома для правильного питания в офисе

Фото: Fevziie / Shutterstock / Fotodom

Если хочется правильно питаться в офисе, лучше всего взять с собой еду из дома, считает нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам о рациональном питании работающего человека.

Сухофрукты и батончики

Нутрициолог призвала брать в офис полезные перекусы: сухофрукты, орехи или злаковые батончики. По ее словам, они позволят хорошо себя чувствовать и не мучиться от голода на протяжении долгого времени. К тому же, их можно съесть на рабочем месте, не отрываясь от дел. «Главное, не перекусывайте шоколадкой или другой вредной вкусняшкой», — дала совет Свиридова.

Готовая домашняя еда

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что многие в спешке не успевают нормально поесть в обеденный перерыв, но для здоровья все же важно отложить дела и уделить минимум полчаса на полноценный обед.

Не спеша пережевывайте пищу, запивайте чаем или водой. Важны сами блюда, которыми вы обедаете. Постарайтесь брать с собой суп или салат, а также основное блюдо. Так вы насытите организм на долгое время полезной пищей

Елена Свиридованутрициолог
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Чай и смузи

Для борьбы со стрессом на работе нутрициолог предложила пить чай с травами. Она добавила, этот напиток может взбодрить лучше кофе, а еще в него можно добавить ягоды и фрукты.

Если в офисе есть блендер, Свиридова предложила воспользоваться этим и сделать смузи, так как этот напиток хорошо насыщает и богат витаминами.

Питьевые йогурты

Питьевые йогурты — отличный вариант для питания в офисе, так как они полезны, сытны, и их удобно носить с собой, добавила нутрициолог. Главное, по ее словам, обращать внимание на состав продукта и выбирать йогурты без сахара.

Ранее Елена Свиридова рассказала, как правильно питаться при ограниченном бюджете. Она посоветовала полюбить крупы и ягоды.

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    Вера Владзиевская
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