Прибыль чешской угледобывающей компании подскочила из-за антироссийских санкций

Глава OKD Сикора: прибыль компании выросла в 20 раз из-за эмбарго на российский уголь

Прибыль чешской угледобывающей компании OKD в 2022 году выросла в 20 раз. Об этом со ссылкой на генерального директора и председателя правления компании Романа Сикору сообщает ТАСС.

По словам главы OKD, компания достигла «наивысших в истории» цен на уголь на фоне восстановления промышленности после пандемии коронавируса. При этом на рост стоимости энергоресурсов повлияло эмбарго на российский уголь из-за начала спецоперации на Украине. Запрет на поставки из России также привел к нехватке топлива в Польше и сокращению поставок от местных производителей в соседние страны.

Энергетический кризис в Европе привел к экстремальному росту цен на уголь, добавил Сикора. В результате чистая прибыль OKD по итогам 2022 финансового года подскочила до рекордных за последние 11 лет 5,1 миллиарда крон (216 миллионов евро). Для сравнения, в 2021 году прибыль предприятия составила 216,8 миллиона крон (9,2 миллиона евро).

Ранее чешские власти планировали отказаться от добычи угля в республике уже в 2022 году. Однако на фоне энергетического кризиса правительство решило продолжить добычу на последней шахте в стране, где ежегодно производится до 1,2 миллиона тонн каменного угля.

В 2022 году страны Евросоюза из-за страха энергетического кризиса рекордно запаслись углем. Однако из-за теплой зимы и мер по экономии электроэнергии потребление этого вида топлива упало на 11 процентов. В результате часть ресурса осталось неиспользованной. Так как уголь не может долго оставаться на открытом воздухе и быстро приходит в негодность, а его надлежащее хранение дорого обходится, страны ЕС начали искать покупателей в других странах.

В октябре 2022 года Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало, что спад потребления угля начнется уже в 2025 году. По мнению аналитиков, мировой спрос на топливо к 2030 году может снизиться до 5,15 миллиарда тонн, а к 2050 году — до 3,8 миллиарда тонн.