Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:09, 26 июня 2023Экономика

Прибыль чешской угледобывающей компании подскочила из-за антироссийских санкций

Глава OKD Сикора: прибыль компании выросла в 20 раз из-за эмбарго на российский уголь

Фото: David W Cerny / Reuters

Прибыль чешской угледобывающей компании OKD в 2022 году выросла в 20 раз. Об этом со ссылкой на генерального директора и председателя правления компании Романа Сикору сообщает ТАСС.

По словам главы OKD, компания достигла «наивысших в истории» цен на уголь на фоне восстановления промышленности после пандемии коронавируса. При этом на рост стоимости энергоресурсов повлияло эмбарго на российский уголь из-за начала спецоперации на Украине. Запрет на поставки из России также привел к нехватке топлива в Польше и сокращению поставок от местных производителей в соседние страны.

Энергетический кризис в Европе привел к экстремальному росту цен на уголь, добавил Сикора. В результате чистая прибыль OKD по итогам 2022 финансового года подскочила до рекордных за последние 11 лет 5,1 миллиарда крон (216 миллионов евро). Для сравнения, в 2021 году прибыль предприятия составила 216,8 миллиона крон (9,2 миллиона евро).

Материалы по теме:
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом. Как в мире разворачивается борьба за медь?
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом.Как в мире разворачивается борьба за медь?
6 июня 2023
Российские компании резко увеличили объемы экспорта. Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
Российские компании резко увеличили объемы экспорта.Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
Сегодня

Ранее чешские власти планировали отказаться от добычи угля в республике уже в 2022 году. Однако на фоне энергетического кризиса правительство решило продолжить добычу на последней шахте в стране, где ежегодно производится до 1,2 миллиона тонн каменного угля.

В 2022 году страны Евросоюза из-за страха энергетического кризиса рекордно запаслись углем. Однако из-за теплой зимы и мер по экономии электроэнергии потребление этого вида топлива упало на 11 процентов. В результате часть ресурса осталось неиспользованной. Так как уголь не может долго оставаться на открытом воздухе и быстро приходит в негодность, а его надлежащее хранение дорого обходится, страны ЕС начали искать покупателей в других странах.

В октябре 2022 года Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало, что спад потребления угля начнется уже в 2025 году. По мнению аналитиков, мировой спрос на топливо к 2030 году может снизиться до 5,15 миллиарда тонн, а к 2050 году — до 3,8 миллиарда тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о готовности реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»
    Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента ФИФА
    ЕС расширит обучение солдат для ВСУ
    Россиянам перечислили самые опасные краски для волос
    Россиянам назвали рецепт полезной окрошки
    Европейская страна задумала отказаться от российского газа
    Названы районы Москвы с максимальным ростом объема предложений первичного жилья
    Функция обнаружения ДТП в iPhone отреагировала на танцы
    Россиянин исчез на экзотическом курорте при загадочных обстоятельствах
    Мировые цены на пшеницу рекордно выросли
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.