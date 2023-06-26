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20:42, 26 июня 2023Забота о себе

Нейропсихолог научила хитростям для поддержания психики в кризис

Нейропсихолог Жукова: вечеринки с танцами и песнями помогают психике в кризис

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Вечеринки с танцами и песнями — отличный способ для поддержания психики в кризис, утверждает нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова. В беседе с «Лентой.ру» она научила и другим хитростям, которые помогают в таких случаях.

По слова нейропсихолога, в кризис у человека рушатся привычные жизненные основы, а новые не сразу находятся. Это вызывает ощущение потерянной почвы под ногами.

Во время кризиса человек становится эмоционально возбужденным, его мысли хаотично мелькают одна за другой, говорит Жукова. Возникают страх, паника, тревога, от которых хочется спрятаться. Также могут проявиться агрессия, раздражение, тремор, плаксивость.

Если кризис возникает из-за травмы, утраты, то справиться с ним в одиночку бывает практически невозможно, констатировала Жукова.

Если вы ощущаете, что не справляетесь с кризисом самостоятельно, нужно просить помощи. Специалист поможет пройти кризисную ситуацию без непоправимого вреда для ментального здоровья

Наталья Жукованейропсихолог-реабилитолог

По утверждению Жуковой, есть проверенные методики, которые помогают в таких случаях. Первым делом необходимо представить кризис в виде животного. Оно может быть большим или маленьким, летающим или прыгающим. «Такая терапия помогает справляться с хаотичными мыслями в стрессовый период, а кризис, как и страх, лучше знать в лицо», — уверяет собеседница «Ленты.ру».

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Также Жукова советует не сдерживать эмоции. Нужно переживать, злиться, плакать, но не разрушительно для себя.

Устройте вечеринку. Движение полезно в кризисное время, потому что тело накапливает энергию, напрягая мышцы в теле. Включите любимую музыку и танцуйте, так энергия будет выходить и вы почувствуете, как тело расслабляется, а мысли перестают скакать

Наталья Жукованейропсихолог-реабилитолог

Главное правило борьбы с кризисом — помнить, что вокруг есть люди, готовые поддержать и помочь, заключила Жукова.

Ранее Наталья Жукова рассказала о портящих жизнь детских травмах. Среди них она назвала отстраненное отношение родителей к ребенку.

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    Вера Владзиевская
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