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08:46, 27 июня 2023Экономика

Россияне стали сдавать премиум-авто в аренду из-за высоких цен на обслуживание

ГТК-Холдинг: россияне стали чаще сдавать BMW, Lamborghini и Rolls-Royce в аренду

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россияне стали чаще сдавать автомобили премиум-сегмента в аренду. С начала 2023 года число предложений взять напрокат подобную технику выросло на 55 процентов, со ссылкой на данные транспортной компании ГТК-Холдинг сообщает газета «Известия».

По словам основателя ГТК-Холдинга Саида Залиева, самыми популярными марками в 2023 году стали Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Сутки аренды подобных автомобилей обойдутся клиентам от 10 до 95 тысяч рублей. Чаще всего автомобили премиум-сегмента арендуют в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Интерес к сдаче таких дорогих автомобилей вырос на фоне подорожавшего обслуживания транспорта, объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. За год цены на подобные машины выросли на 50 процентов, а стоимость запчастей для них — на 30 процентов. Также к сдаче автомобилей в прокат людей подталкивают сложности с обслуживание кредитов для водителей, не рассчитавших расходы на его содержание, добавил эксперт.

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По данным Российского союза страховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС), с марта по июнь 2023 года в России запчасти для автомобилей Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus и Infiniti подорожали на 12-14 процентов. Цены стали расти после начала спецоперации на Украине и прекращения поставок в Россию комплектующих от зарубежных автопроизводителей. С начала 2022 года стоимость некоторых деталей в ремонте в среднем выросла почти на 30 процентов, а по ряду позиций — в полтора раза.

Несмотря на то, что параллельный импорт в полном объеме не решил проблему дефицита запчастей, дилеры в России потребовали у властей продлить действие сертификатов соответствия на импортные запчастей. По их словам, без этих документов не менее 100 торговых марок встанут на таможне уже в сентябре 2023 года.

Чтобы справиться с нехваткой комплектующих, власти страны обсудили возможность использования в ремонте подержанных запчастей. В Госдуме предложили создать индустрию по восстановлению деталей, сославшись на подобную практику в Китае, Турции и США.

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    Вячеслав Агапов
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