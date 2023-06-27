Раскрыты подробности о бизнес-империи Пригожина в Петербурге

«Фонтанка» сообщила об оставшихся в Петербурге активах главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Крупнейшим источником дохода главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина являются многочисленные подряды на армейские поставки провизии. Об этом сообщило издание «Фонтанка», раскрыв подробности о бизнес-империи главы ЧВК в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что средняя стоимость одной «сутодачи» (количество продовольствия, положенного по установленным нормам для питания одного военнослужащего в сутки — прим. «Ленты.ру») составляет 258 рублей. Таким образом, исходя из количества военнослужащих и 16 лет сотрудничества общая выручка всех предприятий питания могла достигать 1,5 триллиона рублей, пишет издание. Также у Пригожина, по информации СМИ, есть активы в гостиничном бизнесе и в сфере медиа.

Как сообщал президент России Владимир Путин, за год собственник кейтеринговой компании заработал от государства через «Военторг» 80 миллиардов рублей. Кроме того, глава государства отмечал, что ЧВК «Вагнер» находилась на полном обеспечении со стороны государства — только за год власти выплатили ЧВК более 86 миллиардов рублей.

Ранее в ходе обысков в предполагаемом офисе основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина силовики обнаружили слитки золота, белый порошок и пистолеты. Также около здания обнаружили «Газель» с четырьмя миллиардами рублей.