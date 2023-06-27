Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал из зоны СВО

Муж олимпийской чемпионки фигуристки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО

Муж олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой бывший фигурист Владислав Тарасенко приехал из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка уточнила, что ее супруг приехал в отпуск.

Тарасенко был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. 25-летний фигурист получил повестку и явился в военкомат. Отмечалось, что он прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино.

Тогда руководитель академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская рассказала об ошибке при мобилизации Тарасенко. «Он не подпадал под эту волну, это была ошибка. Ты можешь отказаться либо согласиться. Он мог опротестовать, он не служил, был только в спортроте. Но решил выполнить свой долг», — заявила Рудковская.

В июле 2020 года Тарасенко и Липницкая стали родителями. Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, а также Этери Тутберидзе. В 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.