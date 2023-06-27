Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Линда Носкова
1:2
Завершен
Людмила Самсонова
Бад-Хомбург
Камила Джорджи
Отменён
Анастасия Потапова
Истбурн (ж)
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Роса Висенс Мас
Уимблдон — квалификация (ж)
Элина Аванесян
2:0
Завершен
Фернанда Контрерас Гомес
Уимблдон — квалификация (ж)
Далила Якупович
1:2
Завершен
Эрика Андреева
Уимблдон — квалификация (ж)
Лейла Фернандес
Завтра
12:00 (Мск)
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
21:52, 27 июня 2023Спорт

Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал из зоны СВО

Муж олимпийской чемпионки фигуристки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Муж олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой бывший фигурист Владислав Тарасенко приехал из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка уточнила, что ее супруг приехал в отпуск.

Тарасенко был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. 25-летний фигурист получил повестку и явился в военкомат. Отмечалось, что он прошел подготовку на полигоне в подмосковном Алабино.

Тогда руководитель академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская рассказала об ошибке при мобилизации Тарасенко. «Он не подпадал под эту волну, это была ошибка. Ты можешь отказаться либо согласиться. Он мог опротестовать, он не служил, был только в спортроте. Но решил выполнить свой долг», — заявила Рудковская.

В июле 2020 года Тарасенко и Липницкая стали родителями. Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, а также Этери Тутберидзе. В 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров. Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США не зафиксировали перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию
    В России пообещали продолжать разочаровывать русофобов
    Грузия вышла с первого места из группы с Португалией и Бельгией на молодежном ЧЕ
    Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал из зоны СВО
    В Совфеде прокомментировали падение рейтинга популярности вице-президента США
    Ватикан нашел новые зацепки в деле об исчезнувшей 40 лет назад девочке
    Заскучавшей в браке женщине дали совет
    В Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд для россиян
    Пленный боец ВСУ раскрыл подробности похорон сослуживцев в окопах
    Лукашенко ответил на обвинения в «воровстве детей Донбасса» в адрес России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.