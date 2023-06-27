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20:13, 27 июня 2023Спорт

Навка отреагировала на видео тренировки Костомарова с протезами

Навка после видео тренировки Костомарова с протезами заявила, что гордится им
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на видео тренировки своего бывшего партнера Романа Костомарова. Она высказалась в своем Telegram-канале.

«Горжусь Ромой! Никогда не сомневалась, что он настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей, не только в России, но и во всем мире!» — заявила Навка. Она также выразила уверенность, что Костомаров сделает еще много прекрасного для себя, семьи и поклонников.

26 июня Костомаров показал видео тренировки в больнице. На кадрах 46-летний спортсмен занимается на велотренажере, на ногах у него установлены протезы.

По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, которые позже заменят на индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультаций по использованию протезов в клинику приезжали специалисты из Германии.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Алексей Гусев
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