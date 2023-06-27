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13:18, 27 июня 2023Россия

Володин призвал проверить покинувших Россию во время мятежа

Володин попросил проанализировать, кто уезжал из страны во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу думского комитета по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранителями проанализировать, кто пытался покинуть страну на фоне прошедшего на выходных мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Трансляция пленарного заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

По словам спикера, подобные поступки должны быть наказуемы. «Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал, это действительно должно быть в том числе и наказуемо», — отметил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил Росавиации опубликовать списки чиновников и бизнесменов, уехавших во время мятежа 24 июня. По его мнению, это позволит разоблачить фейки о «разбежавшихся» российских политиках, распространившихся в соцсетях, которые подрывают доверие к власти.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и предупредил, что бойцы дойдут до Москвы.

На следующий день, 24 июня, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря.

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    Варвара Кошечкина
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