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09:32, 28 июня 2023Спорт

Американского бойца дисквалифицировали на два года после дебютного боя в UFC

Американского бойца Смита дисквалифицировали на два года после дебютного боя в UFC

Фото: Ed Mulholland / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Брэкстон Смит дисквалифицирован на два года. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

Спортсмен сдал три положительных теста в период с 19 апреля по 6 мая этого года, все нарушения объединены в одно дело. Смит дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 6 мая, проиграв техническим нокаутом Паркеру Портеру. Срок его дисквалификации будет отсчитываться с момента первой сдачи положительной пробы.

До прихода в UFC 33-летний Смит победил в трех боях подряд. Всего на его счету три победы и два поражения в ММА.

26 июня ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор назвал себя королем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Я навсегда король рейтинга вне зависимости от весовой категории», — заявил 34-летний спортсмен.

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    Алексей Гусев
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