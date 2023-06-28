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22:24, 28 июня 2023Мир

Байден назвал количество личных встреч с Си Цзиньпином

Байден рассказал, что встречался с Си Цзиньпином 68 раз

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден назвал количество личных встреч, которые он провел с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, они встречались 68 раз, сообщает РИА новости.

Американский лидер подчеркнул, что большинство таких встреч состоялось, когда они оба являлись вторыми лицами в своих государствах. Байден пояснил, что бывшему президенту США Бараку Обаме было не по рангу встречаться с Си Цзиньпином, поэтому он провел с ним большое количество времени.

«Я встречался с ним наедине, только он, я и переводчик-синхронист, 68 раз, 68 часов — больше, чем 68 часов», — заявил он.

Ранее Байден рассказал, что у Китая имеются колоссальные проблемы. При этом американский лидер отказался вдаваться в подробности и не стал объяснять, что имеет в виду.

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    Марина Совина
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