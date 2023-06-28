Наглые дрозды лишили праздника гостей фестиваля вишни

«Би-би-си»: в Великобритании дрозды съели ягоды и лишили праздника гостей фестиваля вишни

В графстве Корнуолл, Великобритания, черные дрозды съели все ягоды и лишили праздника гостей мероприятия по сбору вишни. Об этом сообщает «Би-би-си».

Фестиваль вишни должен был состояться 28 июня и продлиться пять дней. Однако, по словам Лауры Джарман, сотрудницы благотворительного фонда и организатора мероприятия National Trust, накануне праздника с 80 деревьев пропали все ягоды.

Джарман рассказала, что незадолго до фестиваля она вместе с сотрудниками проверила вишневые сады, но вскоре узнала от садовника, что ягоды съели «наглые черные дрозды». В результате фестиваль пришлось отменить.

По словам сотрудницы фонда, они не держат зла на прожорливых птиц. «Они такие милые. Мы не сильно возражаем», — объяснила она. Теперь вместо фестиваля вишни планируется провести мероприятие по сбору яблок.

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