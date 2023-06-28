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17:56, 28 июня 2023Из жизни

Наглые дрозды лишили праздника гостей фестиваля вишни

«Би-би-си»: в Великобритании дрозды съели ягоды и лишили праздника гостей фестиваля вишни

Фото: Gala Iv / Unsplash

В графстве Корнуолл, Великобритания, черные дрозды съели все ягоды и лишили праздника гостей мероприятия по сбору вишни. Об этом сообщает «Би-би-си».

Фестиваль вишни должен был состояться 28 июня и продлиться пять дней. Однако, по словам Лауры Джарман, сотрудницы благотворительного фонда и организатора мероприятия National Trust, накануне праздника с 80 деревьев пропали все ягоды.

Джарман рассказала, что незадолго до фестиваля она вместе с сотрудниками проверила вишневые сады, но вскоре узнала от садовника, что ягоды съели «наглые черные дрозды». В результате фестиваль пришлось отменить.

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По словам сотрудницы фонда, они не держат зла на прожорливых птиц. «Они такие милые. Мы не сильно возражаем», — объяснила она. Теперь вместо фестиваля вишни планируется провести мероприятие по сбору яблок.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике стая мангустов напала на огромного орла и спасла сородича. Гид, наблюдавшая за происходящим, была восхищена сплоченностью и храбростью стаи, защитившей сородича от опасности.

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    Алиса Удовик
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