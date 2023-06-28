США продадут союзнику по НАТО высокоточные бомбы

Госдеп одобрил продажу Норвегии высокоточных планирующих бомб GBU-53/B

Агентство по оборонному сотрудничеству, которое входит в состав Министерства обороны США, сообщило, что Государственный департамент одобрил возможную сделку по продаже Норвегии, являющейся ее союзником по НАТО, высокоточных планирующих бомб GBU-53/B, а также сопутствующего оборудования. Стоимость сделки составит около 293 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Отмечается, что правительство Норвегии намерено приобрести у США 580 снарядов данного типа. Также, предположительно, помимо боеприпасов, сделка будет включать: оказание инженерных услуг, доставку, ремонт, а также техобслуживание GBU-53/B.

«Данная сделка послужит реализации целей внешней политики и задач в сфере национальной безопасности США путем укрепления обороны союзника по НАТО», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что Президент Украины Зеленский знает, что оружие, поставленное Западом, никак не поможет украинским войскам в конфликте с Россией. Его последняя надежда — прямое вмешательство НАТО, добавил он.