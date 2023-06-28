Стало известно о новом романе бывшей жены Моргенштерна

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина вступила в отношения с блогером

Стало известно о новом романе бывшей супруги российского хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), блогерши Дилары Зинатуллиной. Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, 23-летняя девушка вступила в отношения с 26-летним стримером Славой Бустером. Сообщается, что блогер заехал за Зинатуллиной, чтобы забрать ее с вечеринки по случаю дня рождения тиктокерши Юли Гаврилиной. В машине пара поцеловалась, после чего направилась в столичный ЖК, где проживает девушка.

По информации источника, совсем недавно Бустер переехал в квартиру своей возлюбленной. До этого Дилара Зинатуллина заявляла о том, что их со стримером связывают лишь дружеские отношения несмотря на то, что блогеры часто проводят время вместе.

В апреле прошлого года Дилара Зинатуллина подтвердила опасения поклонников по поводу развода с Моргенштерном спустя семь месяцев после свадьбы, записав видео. В нем девушка объяснила, что не сошлась с рэпером характерами. Спустя год после расставания пара подала на развод.

Ранее экс-супруга Моргенштерна попала в больницу с сотрясением мозга после падения с лошади.