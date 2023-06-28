Украина анонсировала главные события контрнаступления. Что об этом думают на Западе и в России?

Министр обороны Украины Резников: главные события контрнаступления ВСУ ожидаются в будущем

Главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидаются в будущем. Об этом министр обороны республики Алексей Резников заявил в интервью газете Financial Times.

По его словам, имеющиеся на сегодняшний день результаты контрнаступления лишь предваряют предстоящие достижения. При этом глава ведомства отказался делиться какими-либо подробностями ожидаемых успехов на фронте, отметив, что «когда это случится, это увидят все».

Как другие украинские чиновники оценивают контрнаступление?

По мнению советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, контрнаступление ВСУ является непростым этапом боевых действий, требующим терпеливого подхода. Он указал на то, что оно не означает «блицкриг», уточнив также, что сейчас украинские военные сосредоточены на поиске слабостей российских войск, ослаблении их обороны и рациональном распределении имеющихся ресурсов.

Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что ВСУ требуется время, чтобы продемонстрировать эффективность в ходе контрнаступления. При этом основными проблемами украинской армии глава МИД назвал минные поля, укрепленные линии обороны и доминирование российских военных в воздухе.

Я понимаю, что мы поколение «Нетфликса» и каждый хочет блокбастер, но иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Как украинское контрнаступление оценивают на Западе?

О медленном развития контрнаступления ВСУ заявили и в НАТО. Как считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, причинами такого положения дел являются трудная местность и мощные оборонительные позиции российских войск, в частности — минные поля и противотанковые заграждения.

На трудности Киева при проведении контрнаступления указал и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его оценке, оно может продлиться несколько недель или даже месяцев. В то же время он выразил уверенность, что у властей Украины «все необходимое для того, чтобы оно завершилось успехом».

Как контрнаступление ВСУ оценивают в России?

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил об отсутствии какого-либо масштабного контрнаступления ВСУ на фронте. При этом он указал на то, что потери ВСУ являются не просто критическими, а «закритичными».

Никакого масштабного контрнаступления не было и нет. Есть попытки атак на разных направлениях Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне

О серьезных потерях украинских войск в живой силе и технике в ходе контрнаступления заявил и президент России Владимир Путин. По его словам, в настоящий момент ВСУ пытаются восстановить свою армию, а в проводимом ими наступлении наблюдается затишье.