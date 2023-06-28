Генерал раскритиковал Австралию из-за помощи ВСУ

Генерал Райан назвал Австралию банановой республикой из-за плохой помощи ВСУ

Австралийский генерал в отставке Мик Райан раскритиковал правительство страны из-за помощи Вооруженным силам Украины. По его мнению, объем выделенной поддержки слишком маленький. Своим мнением Райан поделился в интервью телеканалу ABC.

Генерал считает, что правительство Австралии в значительной степени проигнорировало реальные требования Киева и объявило о пакете помощи, который могла бы дать только «банановая республика», а не такая передовая развитая страна.

26 июня правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). Он включает 70 боевых машин, в том числе 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.