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00:13, 28 июня 2023Мир

Генерал раскритиковал Австралию из-за помощи ВСУ

Генерал Райан назвал Австралию банановой республикой из-за плохой помощи ВСУ

Фото: Daniel Meissner / Globallookpress.com

Австралийский генерал в отставке Мик Райан раскритиковал правительство страны из-за помощи Вооруженным силам Украины. По его мнению, объем выделенной поддержки слишком маленький. Своим мнением Райан поделился в интервью телеканалу ABC.

Генерал считает, что правительство Австралии в значительной степени проигнорировало реальные требования Киева и объявило о пакете помощи, который могла бы дать только «банановая республика», а не такая передовая развитая страна.

26 июня правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). Он включает 70 боевых машин, в том числе 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.

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    Екатерина Подвигина
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