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14:36, 28 июня 2023Наука и техника

Болезни печени связали с уменьшением работы мозга

EBioMedicine: обнаружена связь между болезнями печени и работой мозга

Фото: v2osk / Unsplash

Ученые из Йельского университета обнаружили, что фиброз печени — рубцевание ткани печени, возникающее при многих хронических болезнях органа, — связан с уменьшением работы мозга, и в некоторых областях — с сокращением его объема. Результаты исследования опубликованы в журнале EBioMedicine.

В ходе работы авторы проанализировали данные более чем 500 тысяч человек, чтобы лучше понять, как фиброз печени может влиять на мозг. У участников оценили состояние печени, когнитивные функции (в том числе рабочую память, способность решать новые задачи, скорость обработки данных), а также объем серого вещества в различных областях мозга.

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Анализ показал, что по сравнению со здоровыми участниками у пациентов с фиброзом печени, как правило, снижались когнитивные способности и уменьшался объем серого вещества в гиппокампе, таламусе, полосатом теле и стволе мозга. Установить причинно-следственную связь не удалось, однако удалось ее опосредовать. Так, предполагается, что все дело может быть в хроническом воспалении печени, которое влияет на мозг.

В июне 2023 года сотрудники Медицинского университета Южной Каролины (США) выявили лучший биомаркер для определения опасного рака печени. Работа позволит ускорить диагностику заболевания и улучшить прогноз пациента на выживание.

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    Елена Апазиди
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