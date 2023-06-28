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17:26, 28 июня 2023Спорт

Месси снялся в сериале

Лионель Месси сыграл эпизодическую роль в аргентинском сериале Los Protectores

Фото: Wang Lili / XinHua / Globallookpress.com

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси снялся в телесериале. Об этом сообщает Goal.

Футболист получил эпизодическую роль в аргентинском сериале Los Protectores. Он появился в первой серии второго сезона, сыграв самого себя. В кадре форвард вел переговоры с футбольными агентами, которые пытались убедить его поучаствовать в нескольких проектах.

35-летний Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». 7 июня стало известно, что он продолжит карьеру в клубе американской Главной лиги футбола «Интер Майами». Ранее он выступал за ПСЖ, с которым дважды выигрывал чемпионат Франции, и «Барселону», в составе которой десять раз побеждал в чемпионате Испании и четырежды — в Лиге чемпионов.

В 2022 году Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира. Кроме того, Международная федерация футбола назвала его лучшим игроком 2022 года.

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    Ксения Курашкина
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