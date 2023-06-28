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18:36, 28 июня 2023Интернет и СМИ

МТС восстановил работу после сбоя

Сотовый оператор МТС восстановил работу после сбоя

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Сотовый оператор МТС восстановил работу после сбоя в регионах Поволжья. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Все работает!» — говорится в заявлении компании.

28 июня пользователи МТС в Нижнем Новгороде, Саратове, Ижевске, Самаре, Оренбурге и других городах Приволжского округа жаловались на проблемы со связью. Позже в компании сообщили, что оператор исправит проблемы в ближайшее время.

Ранее массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Перебои в работе сервиса длились 10-15 минут. В частности, у пользователей не обновлялись каналы, также были проблемы с доставкой сообщений.

В нескольких городах России сбои в работе Telegram наблюдались и днем 24 июня. Сбои зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Челябинской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае.

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    Олег Давыдов
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