Сотовый оператор МТС восстановил работу после сбоя

Сотовый оператор МТС восстановил работу после сбоя в регионах Поволжья. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Все работает!» — говорится в заявлении компании.

28 июня пользователи МТС в Нижнем Новгороде, Саратове, Ижевске, Самаре, Оренбурге и других городах Приволжского округа жаловались на проблемы со связью. Позже в компании сообщили, что оператор исправит проблемы в ближайшее время.

Ранее массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Перебои в работе сервиса длились 10-15 минут. В частности, у пользователей не обновлялись каналы, также были проблемы с доставкой сообщений.

В нескольких городах России сбои в работе Telegram наблюдались и днем 24 июня. Сбои зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Челябинской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае.