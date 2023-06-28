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19:47, 28 июня 2023Мир

Венгрия отложила голосование о вступлении Швеции в НАТО

Венгрия отложила голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО перед саммитом альянса

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Венгерский парламент отложил голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО до осенней законодательной сессии. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Депутат от оппозиционной Демократической коалиции Агнес Вадаи в своем посте на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его правящая партия «Фидес» не планируют проведение голосования по вступлению Швеции во время сессии на следующей неделе. Агентство отмечает, что перенос голосования также подтвердил другой депутат от Демократической коалиции Венгрии, но имя политика не уточняет.

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения обязательств по борьбе с террором. По словам политика, страна ждет от Стокгольма конкретного выполнения обязательств Мадридского меморандума.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все обязательства перед Турцией и заслуживает вхождения в альянс. Он обратил внимание, что Стокгольм принял меры по экстрадиции части сторонников Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической группировкой. По его мнению, это доказывает, что «Швеция держит слово и готова к тому, чтобы ее членство в НАТО было полностью ратифицировано».

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