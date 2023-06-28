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12:02, 28 июня 2023Спорт

Чимаев рассказал об отношении к Кадырову

Хамзат Чимаев заявил, что с уважением относится к Рамзану Кадырову

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев рассказал об отношении к главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает Expressen.

«Он — глава моей республики. Я испытываю величайшее уважение к Рамзану Кадырову. Он зовет меня поужинать с ним, и я прихожу. Мне это нравится», — заявил Чимаев. Он добавил, что принял бы приглашения на ужин и от короля Швеции, и от президента США.

19 июня Чимаев выдвинул требования к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен потребовал назначить ему два поединка в 2023 году. Один из них должен пройти в Париже, а следующий — в Абу-Даби.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем бою 10 сентября 2022-го спортсмен одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приемом. Боец родился в Чечне, но в 16-летнем возрасте переехал в Швецию.

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    Алексей Гусев
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